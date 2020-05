Realizaron un bloqueo sanitario en barrio Mariano Moreno por un caso de dengue

Se realizó un bloqueo sanitario por un caso confirmado de dengue en el barrio Mariano Moreno de la capital provincial. "Se registraron alrededor de 150 casos en Paraná, venimos desarrollando un bloqueo por día aproximadamente", señaló la epidemióloga Silvina Saavedra a"En este momento tenemos menos casos. El descenso de la temperatura ayuda a que la población del mosquito no aumente, pero la descacharrización es fundamental, las personas deben eliminar los criaderos y así evitar la propagación del aedes aegypti", remarcó Saavedra.En relación a la descacharrización, la epidemióloga agregó que "algunos vecinos han tomado conciencia, hemos controlado casas que se encuentran en un estado impecable. En los barrios donde se presentan varios casos de dengue, es en donde las personas no mantienen sus patios."", sentenció.En esta ocasión Saavedra mencionó que "los síntomas más comunes de dengue son".De todos modos "las personas no deben hacer abuso de analgésicos, siempre es recomendable acudir al médico y que sea este profesional el que indique la medicación"."El mosquito es doméstico, cada persona debe controlar su patio. Los dueños de terrenos baldíos tienen que mantener estos lugares limpios, porque es responsabilidad de todos, evitar el mosquito", culminó.