El tesoro de Quique: Un paranaense colecciona soldados, autitos y motos

Quique Boemo, es un paranaense que atesora en su casa, bolitas, soldados, autitos y motos. En una habitación llena de estantes, guarda sus impresionantes colecciones."Para limpiar todo lo que tengo, necesito varias cuarentenas. La estoy pasando bien, no solamente limpio mi colección, hago tareas domésticas", expresó aQuique.Sobre su hobby, dijo que. Mi madre me hizo con una cortina de la cocina, una bolsa para que las pudiera guardar".Y agregó: "Si bien yo regalé algunas, debo tener alrededor de 500 bolitas"."Hace 40 años que vengo juntando, después de la bolitas, comencé a coleccionar estampillas. Después tuve que parar porqué me casé, tuve hijos y no podía, pero cuando tuve una independencia económica aproveché para coleccionar lo que siempre me había gustado que eran los autos"."En aquella época, no existían estos tipos de materiales, porque todo era extranjero.