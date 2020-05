Cumplir 15 años en cuarentena: Videollamadas, regalos y una sorpresa especial

Valentina cumplió 15 años este fin de semana. Fue una fecha especial, ya que debió "festejarlo" en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.



En diálogo con Elonce TV, contó que "fue una felicidad poder cumplir 15 pero a la vez una tristeza no poder festejarlo con amigos, con la familia. Fue raro e inesperado festejar mi cumple así. Tuvimos que celebrarlo con los que estamos en casa: mamá, papá, hermanos y abuela".



"Hace dos años que venía planeando mi fiesta de 15. El sábado a la noche recibí un video de parte del equipo de la organización de mi cumpleaños (DJ, fotógrafos y demás) con un saludo. Fue una linda sorpresa, me emocioné mucho. Agradezco a todos de corazón porque fue un momento genial", dijo.



"En marzo empezamos a ver qué pasaba con todo, si podría realizar mi fiesta. Mi mamá decía que iba a pasar, mi papá que no. El 10 de marzo empezaron a hablar sobre cuarentena para la escuela y demás, y nos dimos cuenta de que no se iba a poder hacer el cumple. Cancelé todo y postergamos para otra fecha. Lo haré en noviembre, si todo esto pasa", agregó.



Recibió diversos regalos, entre ellos, flores, torta, celular, ukelele. "Igualmente lo material es lo menos importante, quiero festejar con todos en mi cumpleaños", indicó.



Comentó que "estamos pasando un momento difícil, cada uno de ellos aportó para que esté feliz, bien y con ganas de hacer mi cumple más adelante".



"Nos festejamos los cumples por zoom. Recibí también audios, videos, llamadas y mensajes. Hoy tenemos que festejar así", dijo.



Laura, la decoradora, indicó que "cuando en marzo comenzaron a cancelarse los eventos entramos en crisis por no saber cuánto iba a durar esto. Llamé a todos los proveedores y los invité a mandarle un saludo a cada cumpleañera o novia. Detrás de la fiesta hay gente que pasa años soñándola. Es acompañarnos entre todos y dar un mimo".



"Todas están contentas. Los papás nos agradecen. Los que trabajamos nos ponemos felices porque es un momento en el que tenemos que estar todos más unidos que nunca", dijo. Elonce.com