Dengue: Realizan seguimientos epidemiológicos en zonas con casos confirmados

El Municipio continúa realizando seguimientos epidemiológicos en las zonas de la ciudad con casos de dengue confirmados, con un fuerte trabajo de concientización puerta a puerta junto al personal municipal que realiza un control del estado general de los patios de las viviendas donde pueden detectarse receptáculos contenedores de agua que actúen como posibles criaderos del mosquito.



"Esto es un trabajo de todos, no es solo responsabilidad del Estado que de hecho está haciendo un esfuerzo importante para paliar esta situación, pero es necesario que los ciudadanos controlen los criaderos domiciliarios", advirtió Silvina Saavedra, epidemióloga a cargo de los operativos.



En estos operativos sanitarios, la medida más efectiva es la responsabilidad que asume la comunidad en las medidas de prevención. Se logra con un fuerte compromiso en las tareas domiciliarias para eliminar posibles criaderos y evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.



Los trabajos continuaron este lunes desde temprano y se centraron en las manzanas comprendidas por las calles Misiones, avenida Ramírez, Victoria y La Paz. "Realizamos un nuevo bloqueo sanitario y con un poco más de preocupación porque en esta zona en el año 2016 tuvimos casos autóctonos. Intentamos que nos permitan ingresar a los domicilios, realizar los controles, remarcando a cada vecino cuáles son las medidas de prevención", indicó Saavedra. El necesario compromiso ciudadano en las tareas de prevención Desde el Municipio se insiste en que, además de las tareas de fumigación, el comportamiento de la comunidad en las tareas de prevención es fundamental. En este aspecto, se recuerda que la fumigación colabora en la reducción de los mosquitos adultos, pero no afecta a larvas y huevos.



Actualmente en la ciudad existen unos 150 casos de dengue. Lo único que reduce la posibilidad de transmisión de la enfermedad es eliminando posibles criaderos. Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad y se encuentran en patios de las viviendas (como latas, botellas, neumáticos, macetas, entre otros) por lo que es necesario taparlos, darles vuelta o llenarlos de arena evitando la acumulación de agua por más de 5 días.



El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, les transmite la enfermedad. Ante esto, es importante el trabajo de prevención que se encuentra realizando el Municipio en las zonas donde se detectan casos de personas infectadas por dengue, por cuanto la información que se acerca al vecino resulta fundamental para frenar la proliferación del mosquito y, por ende, de la enfermedad.



"Los vecinos entienden la importancia de esta tarea de control que llevamos a cabo para evitar la formación de criaderos. Barrio Mercantil, es un ejemplo. Fue uno de los primeros barrios que visitamos con muchos casos detectados en esta zona de la ciudad, donde inmediatamente la Vecinal se puso a trabajar con los vecinos respondiendo muy bien", expresó Saavedra al tiempo que subrayó que se logró eliminar gracias al compromiso social, los criaderos existentes, se hicieron controles y se logró detener el avance de la enfermedad". Controles dentro y fuera del hogar Con los primeros fríos se puede controlar la población de mosquitos que se encuentra fuera, expuesta a bajas temperaturas, pero estos controles deben necesariamente encararse en forma intradomiciliaria por los vecinos.



Básicamente el Aedes es un mosquito doméstico, se cría en el patio de las viviendas, en recipientes con presencia de agua, pero deben tomarse medidas de protección contra picaduras con repelentes y mosquiteros, uso de espirales y tabletas termo evaporables en el interior de las viviendas.



Entre los principales síntomas se destacan fiebre alta sin resfrío; dolor detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio; sangrado de nariz y encías y erupciones en la piel.