Colectivos retomaron el servicio: Choferes levantaron el paro tras diez días

Efectos de la pandemia

. Así lo confirmó a Elonce, el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh. "Se depositó el porcentaje que se adeudaba del mes de marzo y desde este"Gracias a las gestiones del Consejo Directivo Nacional de UTA y el aporte del Gobierno Nacional, se han cancelado las sumas adeudadas, en concepto de haberes del mes de marzo de 2020", explicó UTA Entre Ríos en el comunicado enviado a este medio. Además, aclaró que se trata de "una respuesta parcial a los reclamos, y algunos de ellos, continúan sin respuesta por parte de las empresas".Cabe recordar, que esta mañana, Groh habíaPor otra parte, el secretario gremial de UTA Entre Ríos, sostuvo que "no podemos hablar de frecuencia en los colectivos", mencionó y agregó que se sabe que debido a la pandemia, hay menos cantidad de colectivos en la calle, porque también, es menor la cantidad de gente que circula.En relación a la posibilidad de que las empresas comiencen a abonar solamente una parte de los sueldos, el sindicalista explicó que "con respecto a los haberes correspondiente al mes de abril, la semana pasada habló la UIA y CGT, para llegar a un acuerdo y no pagar la totalidad del dinero".En algunos sectores, se estableció "hacer suspensiones rotativas a los trabajadores y quienes no estén trabajando cobraría el 75 por ciento, mientras que el que si estén en actividad un 100 por ciento. De todos modos, a UTA aún no se nos informó nada". Elonce.com