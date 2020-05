Paro de colectivos: "Hoy la empresa pagaría el porcentaje adeudado", dijo Groh

Este lunes es el décimo día de paro parcial de transporte urbano que afecta a Paraná y el área metropolitana. El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, señaló aque "estamos esperando que la empresa dé hoy respuestas a nuestro reclamo. El jueves hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación y se estableció que hoy se haría efectivo el pago de lo que se adeuda del mes de marzo".Sobre la posibilidad de levantar la medida de fuerza, agregó que ""."En este momento no podemos hablar de frecuencia en los colectivos, porque hay líneas en las que andan dos unidades y en otras ninguna. Actualmente la medida de fuerza sigue, más allá de los compañeros que se encuentran trabajando", mencionó.Teniendo en cuenta que hay choferes de colectivos que se encuentran trabajando para no sufrir más descuentos por los días de paro, Groh remarcó que "la empresa tomó la actitud de no pagar sueldos, ni cifras extraordinarias y también cuando se hace una medida sindical descuenta los días. El objetivo de la empresa es no pagar, por eso continuamos reclamando".".En este sentido el sindicalista sentenció que "estaríamos a la espera de que el jueves se pague algo del sueldo de abril".