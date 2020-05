La psicóloga, profesora y ex concejal de La Paz, Xiomara Silveyra, pidió ayuda para poder seguir su tratamiento contra la leucemia en Paraná."Necesito tu ayuda. Para realizar el tratamiento me es indispensable la transfusión. Sé que estamos en un momento muy difícil, particular, pero la donación es posible", expresó. Tras dejar su número de teléfono para que se comuniquen quienes puedan ayudarla, Silveyra expresó que se puede donar sangre "de manera segura y responsable. Ayudame", cerró.