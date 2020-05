Peña Entre Todos, ciclo de Elonce TV que comparte las producciones de artistas

Video: Peña para todos, entrevista a María Cuevas y Marcos Pereyra

Seguimos compartiendo música... Y porqué no, en estos momentos tan dificiles cantarle a nuestro Río y su gente.

Junto a... Publicado por María Cuevas Abrazo de Agua en Miércoles, 15 de abril de 2020

Los Tekis

Video: Peña entre todos entrevista a Sebastián López, vocalista de Los Tekis

Video: Los Tekis - Te pido en Agosto

Monchito y Simón Merlo

Video: Volviendo al Origen/ Monchito Merlo- Marcos Bustamante

Video: #Quedateencasa -Al Tigre de los Arenales/ Monchito Merlo

Video: Peña entre todos, entrevista a Monchito y Simón Merlo

, es un programa dede música y entrevistas, dedicado a los artistas regionales y naciones para que puedan compartir las producciones que realizaron durante el aislamiento.El ciclo, es conducido por Francisco Cuestas, músico y compositor entrerriano y se emitirá los domingos a las 20 horas, y se repetirá los jueves a las 22 horas."Estoy muy agradecido con el canal que siempre me abrió las puertas como artistas, ahora me de la posibilidad de ser conductor", expresó Francisco en el inició del programa."Este espacio tiene el objetivo de estar conectados y de hacernos compañía en este momento tan difícil que está viviendo el país y el mundo", y agregó "queremos ser el nexo de algo que viene sucediendo en las redes sociales, los que estamos en el arte, intentamos acompañar a las personas en sus casas, a través de la música".Marcos Pereyra de Victoria y María Cuevas oriunda de Paraná, fueron los primeros entrevistados, quienes interpretan la canción "Pescadores de mi Río"."Una alegría estar en este canal, que es el canal de Entre Ríos, ya que nos acerca a todas las localidades de la provincia. Estamos muy contentos de estar en esta primera Peña entre todos", dijo Marcos.Por su parte María, agregó que "es un momento difícil para los artistas, ya que en mi caso era la única entrada, pero aprovechando el momento para componer. Estamos haciendo lo que podemos desde nuestras casas, tratando de llegar a más gente y entrar a otros hogares".Sebastián López, vocalista de Los Tekis, fue el segundo entrevistado de la noche, y cantó un tema que compuso durante la cuarentena."Es un momento para pensar y cambiar prioridades, creo que esto es una enseñanza para salir diferentes", expresó Sebastián."La pachamama, nos puso en esta situación, porque se cansó de que la lastimemos, y ahora estamos los humanos sufriendo de una manera horrible".Sobre sus días en cuarentena, contó que "estamos en familias, tomando mucho mate. Estos días decidí todas las noches acompañar a las personas a través de mis redes sociales, porque seguro hay gente que está sola, fue una manera de acompañarnos".Y agregó, "los Tekis hacemos vivos los miércoles al mediodía, ya que es una forma de estar y compartir con las personas. La gente nos conoce, porque por ahí se imagina que por ser músico y por estar en un escenario nos creemos, y no se dan cuanta que somos personas como todos"."Me pasó que a las dos semanas de arrancar la cuarentena, comenzaron a pasar los cumpleaños de mis familiares, y los empezamos a festejar por el teléfono, y me cayó la ficha de lo importante que es la tecnología hoy en día", finalizó.Padre e hijo, fueron los encargados de cerrar el primer programa"La estamos pasando como todos, poniendo lo mejor de cada uno, cuidándonos y cuidando al de al lado. Estamos con buena onda, con mi papá, con mi hermano y la música", contó Simón."Hace unos días mi papá (monchito), junto a Marcos Bustamante, sacó un tema en el que tuve la posibilidad de participar. Se llama".En tanto, Monchito, dijo que "él (Simón) hizo todo, tocó el acordeón, la guitarra, el contrabajo. La verdad que estamos disfrutando, el mundo está volviendo al origen. Esto salió para todo el país de la mano de Marcos Bustamante, que es un gran creador".