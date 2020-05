Bajante del río Paraná: Video muestra el "puente de arena" entre las islas

Nivel estacionario

Arena para unir las islas

El agua hasta las rodillas

Sin grandes oscilaciones

El Instituto Nacional del Agua (INA) pronostica que el río Paraná se mantendrá, con bajo caudal frente a puerto de la capital entrerriana, al menos, hasta mediados del mes de mayo,, lo que implica que ya seque se precipitaron, la semana pasada, en la zona.El organismo nacional. En el marco de una bajante histórica, cabe recordar que la semana pasada, los especialistas del Instituto Nacional del Agua, anunciaban que no había perspectivas de un repunte importante para el río Paraná.Grandes espacios que siempre estuvieron cubiertos por agua y en los cuales, ahora, aflora el color amarillento de la arena que siempre estuvo oculta por el agua.Así puede verse enubicadas frente al puerto de la capital entrerriana.Un arroyo de no más de cinco metros de ancho, separa el enorme puente de arena que se extiende entre las dos islas, frente al puerto de Paraná., mientras registraba las impactantes imágenes que se pueden ver en esta nota.La enorme isla de arena, muestra una imagen que no se vio en Paraná,Según el INA, no hay perspectivas de un repunte importante y desde el pasado martes 21 de abril, el nivel del río en el puerto de la capital entrerriana, se mantiene muy cerca del histórico registro del año 1971: 0,50 metros.