"Te arrebataron la vida": Piden justicia por Julieta Riera

Policiales Confirmaron la identidad de la joven fallecida al caer desde un departamento

Muestras de dolor en las redes sociales

La comunidad universitaria pidió justicia

Una joven de 24 años murió en la madrugada de este jueves, al caer desde un departamento del octavo piso hacia "un techo" del patio interno, en el complejo de departamentos ubicado en San Martín 918 de la capital entrerriana. La víctima, María Julieta Riera, estaba en pareja con Jorge Julián Christe, de 31 años, quien quedó detenido en Alcaldía de Tribunales y fue imputado por femicidio.Asimismo, en virtud de ello, "Amigos, conocidos y ciudadanos se mostraron consternados por lo ocurrido y pidieron justicia por el femicidio de Julieta Riera.Su amiga, Florencia Geminiani, expresó: "¡Tengo rota el alma en pedazos!" y agregó: "estamos hartas, hartas de despedir a hermanas, madres, primas, amigas, vecinas".Un amigo, Agustín de la Rosa, señaló: "".Otra de sus amigas, escribió: "Christe, le quitaste la vida a una amiga, hermana, hija y madre.Espero que Dios y la justicia te hagan pagar cada segundo de tu vida".Otro de sus allegados, Jesús Tabia, dijo: "no compartimos mucho en estos últimos años, peroDeseo que la paz la encuentres en cuanto este mal parido quede bajo rejas, que se pudra durante toda su vida y luego en su muerte por haberte arrebatado tu vida. No es un hasta siempre algún día te voy a volver a ver. Te abrazo en el infinito Juli".Los pedidos de justicia se replican a través de las redes sociales.Julieta era madre de un niño y estudiaba Abogacía en la UNL, de Santa Fe. Desde Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales, expresaron su hondo pesar por el crimen y pidieron justicia."Lamentamos comunicarles que María Julieta Riera, quien formó parte de nuestra comunidad universitaria, habría sido víctima de femicidio en Paraná en las primeras horas del día jueves. Se encuentra detenido Jorge Julián Christe, su pareja", indicaron.En ese sentido, manifestaron que ""."En tiempos de aislamiento social obligatorio es fundamental, ante situaciones de violencia de género, comunicarse con el 144 y que los mecanismos del Estado actúen con celeridad. Alcemos nuestras voces por Julieta, y por todas las que ya no están: NI UNA MENOS. VIVAS NOS QUEREMOS", finalizaron.