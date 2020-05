Campaña solidaria: Un alimento por un barbijo a beneficio de Suma de Voluntades

Un emprendedor de la ciudad de Paraná, inició una campaña solidaria a beneficio de Sumas de Voluntades. El objetivo es donar un alimento no perecedero y a cambio se llevan un barbijo casero."Esta iniciativa surge ya que considero que por la situación que estamos atravesando, no todas las personas piensan en los demás. Me pareció una buena idea hacer esta campaña", expresó a Elonce TV Lucas Braide, emprendedor.Al respecto, dijo que "yo tengo la posibilidad de estar en contacto con una fábrica textil, y compre 100 barbijos para poder entregarlos".Y agregó: "En un principio tenía la idea de donarlos directamente, pero después se me ocurrió que podía realizar un intercambio de un alimento no perecedero por un barbijo caseros, ya que hoy en día son obligatorios en la ciudad".Sobre la colecta, dijo que "estamos hasta las ocho de la noche, en Guido Spano 2678 cerca del Club Neuquén. Quiero invitar a todos a participar, y aquellos que no puedan, con el solo hecho de difundirlo sería de gran ayuda para colaborar con las personas que más lo necesitan"."En caso de no llegar a intercambiar todos los tapaboca, los voy a llevar a Suma de Voluntades para que las personas puedan seguir colaborando", finalizó.