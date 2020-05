Polo Obrero reparte 600 porciones diarias de comida y pide ayuda para continuar

Alrededor de 15 integrantes del movimiento Polo Obrero se reunieron en la Plaza de Mayo de Paraná para pedir colaboración y poder seguir realizando las 600 porciones de comida diaria que reparten en los distintos barrios de la ciudad."El Polo Obrero, se está movilizando a nivel nacional, reclamando que asistan a las olla populares que estamos haciendo, ya que las autoridades del gobierno están ausentes", expresó aun integrante del movimiento Polo Obrero.Al respecto, dijo que "estamos trabajando en el barrio Anacleto Medina, Pancho Ramírez y Santa Rita. Repartimos 600 porciones diarias con lo que podemos recolectar de los pedidos a los comercios".Y agregó: "El Banco de Alimentos es el único que nos está ayudando para poder llevar las porciones de comida a cada barrio"."El lema del reclamo es: Con hambre no hay cuarentena, nosotros estamos trabajando en los barrios más necesitados, donde la mayoría de las personas son changarines y no pueden salir a trabajar por el aislamiento", y continuo: "Las autoridades provinciales y municipales no les dan los elementos de higienes a los barrios"."Con los compañeros nos estamos movilizando, para que nos escuchen y entiendan las necesidades de los barrios, porque estamos cocinando a pulmón y pedimos una ayuda".En tanto, otra integrante del movimiento, dijo que "día a día se incrementa la demanda y cada vez son más las familias que piden comida. Nosotros tenemos una vianda móvil, y anoche (jueves), estuvimos en el barrio Capibá, donde preparamos una comida y le llevamos yogurt, que nos donó el Banco de Alimento".Sobre las medidas del aislamiento, contó que "vinimos 15 compañeros en representación del movimiento, respetando el protocolo sanitario. Queremos que el Estado nos ayude a sobrellevar esto, no pedimos mucho, solo para poder seguir".