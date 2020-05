Vecinos piden contenedores para la basura y "concientización"

Habitantes de zona de calles Facundo y 151 y los de calle Los Yaros y 620 reclaman contenedores.



María Albornoz aseveró a Elonce TV: "No tenemos contenedor porque el que había lo quemaron. Acá se ha hecho un basural".



Carolina Rodríguez , por su parte, aseveró: "Nos están pidiendo que nos cuidemos, pero entre la basura no nos podemos cuidar. Hay muchos chicos, tenemos comedor en la misma iglesia. La unidad Nº 2 sí pasa pero cuando se va, todos tiramos de vuelta la basura, porque no hay contendor en este lugar".



"Los vecinos no colaboran, tiran la basura a cualquier hora, además hay muchos perros que desparraman la basura. Los recolectores hacen lo que más pueden, a veces juntan con sus manos la basura, esto no debe ser así", aseveró.



Además, Albornoz entendió que "los vecinos tiene que concientizarse y ser solidarios". Elonce.com.