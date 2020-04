Hospital Pascual Palma recibió donación de un equipo para desinfectar espacios

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, con sede en calle Pellegrini 454, realizó en la tarde de este martes una importante donación al hospital geriátrico Pascual Palma de Paraná.Esteban Sartore, director del hospital geriátrico Dr. Pascual Palma, le dijo a Elonce TV que "estamos muy agradecidos, ya que recibimos la donación de una aparato que ayuda a la desinfección. La acción solidaria la recibimos por parte de le Centro de Jubilados y Pensionados de la sede de calle Pellegrini".explicó.Y agregó que "desde el hospital estamos en plena refacciones para prepararnos para la siguiente etapa que es de mitigación del covid-19, y efectivamente el equipo mejora la atención, no solo para desinfectar los lugares sino que mejora los servicios a los pacientes y los trabajadores".Por su parte, Santiago Romero Ayala, bioingeniero, contó queAl respecto, dijo que "quien realice la desinfección va a estar mucho menos expuesta al virus del covid-19. No tiene que haber ninguna persona donde se vaya a limpiar con el equipo y por ese motivo tiene sensores de movimiento, y un encendido a distancia, para proteger a los usuarios ya que la exposición crónica a los rayos UV germicidas genera cáncer de piel y lesiones en los ojos"., expresó.En tanto, Pedro Mannucci Director de Adultos Mayores de la provincia de Entre Ríos, contó que "vengo en representación del Centro de Jubilados y Pensionados, la comisión directiva me convocó para que venga acompañar al equipo".Para finalizar, dijo que