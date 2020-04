Video: Alumnos y padres agradecieron a maestros por sus clases en cuarentena

Ana es maestra de tercer grado en la Escuela Nº 20, Casiano Calderón, de Paraná. En cuarentena, junto a otros docentes, decidió dar clases virtuales para que sus alumnos no se atrasen con los contenidos. En agradecimiento, los chicos y sus papás le hicieron un video para agradecerles.



En diálogo con Elonce TV, la docente dijo que "estoy sorprendida porque la verdad no me lo esperaba. Fue algo que me enviaron los papás y ni siquiera tenía idea de que lo estaban haciendo. Cuando lo vi me emocioné muchísimo, lloré un montón. Que, en estos momentos, donde uno está trabajando tanto, se lo reconozcan es muy lindo. Los chicos están haciendo un gran esfuerzo, como todos".



La maestra da clases de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. "Las seños de las materias especiales nos envían las actividades y nosotros las repartimos en nuestro curso", contó.



Indicó que trabaja con clases virtuales "desde que empezó la cuarentena. Se empezó a ver desde el inicio en dirección los distintos modos para trabajar. Se decidió hacer las clases de manera virtual. Algunas maestras lo hacen a través de grupos de WhatsApp por difusión y otros por correo electrónico".



Consideró que los chicos, que son 22 en ese curso, "se han habituado bastante y los papás se acoplan porque no les queda otra más que amigarse con la tecnología".



Comentó que "envié las actividades de este jueves y unos minutos después me manda una mamá un video, sin decirme nada. Pensé que era un video educativo, para preguntarme algo. Cuando lo abrí la emoción me pudo y lo compartí con todos los docentes de la escuela, con los directivos. Les agradecí a los papás porque los chicos hicieron dibujos agradeciendo a todos. Es un reconocimiento a los docentes que trabajan de esta manera, que es atípica, nueva y lo hacemos de la manera que mejor nos sale". Elonce.com