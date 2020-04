Grooming en tiempos de pandemia: Cómo evitar este tipo de delitos

Pablo Zoff, Fiscal de menores de la ciudad de Paraná, explicó aque "Y continuó: "lo que se hizo fue adelantar la punibilidad, antes había que esperar al menos hasta que intentara realizar el delito sexual propiamente dicho, y ahora solo el contacto por redes sociales ya configura el delito, con una pena de seis meses hasta cuatro año de cárcel"."El anonimato que permite la redes sociales, hace que uno pueda hacerse pasar por otra personas, o por otros niños, y posibilita armar un escenario en donde los niños y niñas vulneran sus derechos".Sobre la situación actual, dijo que "en este contexto de pandemia, se da un mayor uso de las redes sociales, lo que implica que los menores de edad puedan ser víctimas de este delito. Los adultos deben tener un control sobre los niños y las redes sociales, ya que puede ocurrir con más facilidad que en la calle, en donde los padres suelen estar en alerta"."Si los niños tiene redes sociales, está bueno que un padre sepa con quien se relaciona, que sean todos conocidos. Ya que los menores de entre 7 u 8 años, no tiene la capacidad para dirimir que persona es buena o no", indicó.Al respecto, dijo que "cuando los menores ya son adolescentes, hay una cuestión de privacidad que los padres deben respetar, pero siempre teniendo un breve control de que en las redes sociales, los vínculos sean con personas conocidas".Sobre los numero de denuncias, expresó que "en el departamento Paraná, en el año 2017 solo se registraron cinco casos, en 2018 hubo 19, y en el 2019, 18 casos. En lo que va del 2020 hasta el momento hemos tenido solo cuatro casos", y continuo:"La complejidad que tienen estos delitos, es que no tienen fronteras, porque puede pasar que una persona en México, quiera contactar a una niña de Ushuaia, y esto dificulta la investigación. Pero tenemos una serie de herramientas para poder actuar y aplicar una pena", finalizó.