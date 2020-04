El Club de Pescadores y un aniversario con sentimientos encontrados

Bajante del río

El Club de Pescadores y Náutico de la ciudad de Paraná, está cumpliendo 75 años, pero los festejos se vieron empañados ante la situación que se vive por la pandemia del coronavirus y el aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto a nivel nacional. A esto se suma la pronunciada bajante del río, que afecta las instalaciones.En diálogo con, el presidente de la entidad deportiva, Fabián Blumenblat habló sobre los sentimientos encontrados que se viven en este nuevo aniversario. "Siento felicidad de que la institución cumpla un año más, pero también un poco de tristeza a ver el club desierto en una fecha tan importante. Teníamos muchos planes, ya habíamos contratado la comida, el DJ porque lo empezamos con anticipación, pero no se puede festejar como uno quisiera".Por todo lo demás, "el club sigue en marcha, lo estamos manteniendo para cuando se pueda volver esté en condiciones", agregó.Sobre el pago de cuotas, y cómo ha sido la respuesta de los socios, Blumenblat, señaló que en marzo "tuvimos un cimbronazo que no lo esperábamos, tuvimos una baja de cuotas de alrededor el 50 por ciento y nos vimos realmente sorprendidos. Después de una serie de comunicados, el socio entendió y está colaborando enormemente; se puso al día y hemos recuperado hasta casi un 80 por ciento de la cuota".En este sentido, destacó la ayuda de socios que han pagado hasta el mes de diciembre o han adelantado un par de cuotas. Y también mencionó que se entiende la situación atípica que se está viviendo y de aquellas personas que no pueden hacer frente al pago.Consultado sobre la histórica bajante del río Paraná, Blumenblat expresó que "no tengo memoria de haber visto algo así y las consecuencias que trae a nosotros como institución. Si hoy tuviéramos las puertas abiertas, no podríamos ofrecerles a los socios el acceso a la bajada de lanchas porque está en el aire y la rampa está inutilizable".En este sentido, mencionó que se está trabajando para "ir rellenando un poco y seguir con la rampa" y se mostró preocupado por un banco de arena que está ubicado enfrente a la bajada de lanchas. "Estamos viendo que probablemente se pueda cerrar por el lado de la arenera porque hay lugares donde hay sedimentos y troncos trabados que pueden llegar a prolongar esa lengüeta que en un futuro se puede transformar en una isla. Pero no depende de nosotros lo que está en el río y se nos complicaría contratar una draga o máquina para que haga una extracción de ese material".