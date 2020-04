"La Justicia nunca apoya a las familias", dijo la mamá de Juan Manuel Martínez

Homicidio

Este miércoles le otorgaron la libertad transitoria a Silvio Ramón Díaz, hombre que fue condenado por atropellar y matar a Juan Manuel Martínez Zurbano de seis años. Silvia García, mamá del niño, en una entrevista conhablo sobre la situación y comentó que "la Justicia en vez de estar con las familias que pasamos por esta situación, siempre apoyan a las personas que cometen delitos"."."Nos enteramos de esta noticia por un medio, desde la justicia ni siquiera tuvieron el respeto de avisarnos que esto iba a suceder. Estamos muy dolidos, otra vez se produce una injusticia", indicó Silvina García.Y continuó: "Teniendo en cuenta la repercusión que tuvo en la comunidad la noticia, señaló que "estamos totalmente indignados y sentimos que nuevamente fuimos traicionados. Mi hijo adolescente ya se enteró de lo que sucede y lo comentan con sus amigos, esta situación no tendría por qué estar pasando. Cómo familia necesitamos que esto termine, esto es un proceso que nos afecta en nuestra salud y vida cotidiana"."No hay justificación para esta decisión, la pandemia no es motivo, ellos están más protegidos adentro que afuera. La Justicia los sigue premiando", sostuvo.La pena que le otorgaron a Silvio Díaz fue "", declaró."La persona que otorgó estos beneficios se equivocó, por más que esta decisión tenga un marco legal", sentenció."Juan fue a estudiar, él (Silvio Díaz) decidió por la vida de mi hijo, y la de todos nosotros. Incluso por la de sus compañeros que estaban viendo lo que sucedió", afirmó García."Todos tenemos miedo de que a sus hijos les pase algo, a nosotros se nos hizo realidad, porque una persona decidió estar en contra de todas las leyes que rigen para que uno pueda convivir en la sociedad. Para nosotros no fue un accidente, este hombre tomó l decisión de salir y festejar sin importarle la vida de los demás".