Sótano de una vivienda "se llena de líquidos cloacales": piden una solución

"La municipalidad ya confirmó que son líquidos cloacales", dijo a Elonce TV, Patricia Estevenez, propietaria de la vivienda ubicada en calle Laprida y Catamarca de Paraná. "Han hecho algunas reparaciones, se solucionó parte del problema, pero sigo teniendo inconvenientes. Mi primer reclamo fue el 3 de marzo. Hasta ahora no le han dado una solución definitiva", agregó.



Además, la mujer dijo estar preocupada porque "estamos en una zona donde se ha comprobado que hay dengue".



"Me preocupa esto por mi salud y la de mis vecinos. Permanentemente hay agua dentro del sótano. La saco con una bomba pero sigue llenándose. También la calle se llena de agua, y esto es permanente. Hay mosquitos, he fumigado, pero el sótano tiene cinco por 10 metros; me es casi imposible con una fumigación doméstica, controlar este tema", aseveró en el mismo sentido.



Dijo que ha realizado "innumerables reclamos".



"Vienen, destapan la boca de tormenta, dicen que está obstruido. Pero por más que esté obstruido, si ingresa agua, significa que hay algo roto. Verificaron ya que es agua de cloaca, pero no he tenido respuestas, para una reparación integral de esto", dijo Estevenez. Elonce.com.