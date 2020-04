Paro parcial de colectivos: "La medida sigue", dijo Groh

Este miércoles es el quinto día de paro parcial en el transporte urbano de pasajeros en Paraná. La medida de fuerza fue convocada por UTA Entre Ríos en reclamo de salarios adeudados. Mientras que desde Buses Paraná sostienen que atraviesan "una circunstancia excepcional" y en tanto aguardaban aportes extraordinarios para hacer frente al pago de sueldos, solicitaron que se dicte la conciliación obligatoria. En tanto, desde la Municipalidad de Paraná aseguran que notificaron a la empresa para que cumpla con el servicio y responsabilizan a la firma por no resolver el conflicto con sus trabajadores. En el medio, quedan los usuarios del servicio y los choferes.



El secretario gremial de la UTA, Sergio Groh , afirmó en Buenas Noches que "lamentablemente hasta ahora, no hay principio de solución".



"La empresa, en la mañana de este miércoles, se ha comunicado con nosotros, pero sin hacer una propuesta de pago o de tener una voluntad de poder charlar para ver cómo podemos acordar respecto de lo que se adeuda. Los trabajadores están necesitando que se le abone lo que se le adeuda", mencionó Groh.



Recordemos que s prorrogó por 120 días más la implementación de la política de compensación que Nación y provincia realizan a empresas de transporte, con el fin de mantener el costo del boleto. Así lo acordó este miércoles el gobernador Gustavo Bordet con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.



Al ser consultado sobre esto, Groh expresó: "Toda la ayuda sirve y más en este momento debido al incumplimiento de las empresas y a lo que estamos pasando todos, con esta pandemia del coronavirus, de mucha incertidumbre y que es muy compleja".



"Con Buses Paraná venimos teniendo problemas desde hace más de un año. Recordemos que desde mediados del año pasado estamos teniendo diversos conflictos. En diciembre y en enero no había pandemia, no estábamos en esta situación y sin embargo la empresa tiene deuda de diciembre con los trabajadores. Esto viene desde hace muchísimo tiempo, no es hoy esta situación", resaltó el secretario gremial de la UTA.



Circulan en Paraná y área metropolitana "unos doce coches, a esta hora de la noche seguramente hay menos coches circulando porque ya han algunos han cortado el servicio. Hay choferes que están saliendo, tiene todo el derecho de hacerlo, en seguir trabajando, nosotros nos e lo impedimos. Sí, llevamos adelante esta medida de fuerza desde la hora 0 del sábado, y esto se sostiene", manifestó el gremialista.



"Estamos reclamando deuda del mes de diciembre, la empresa debe un 25 % aproximadamente del mes de marzo. Mañana termina abril y la empresa está diciendo que el cuarto día hábil del mes de abril no va a poder pagar los sueldos. El panorama es más que oscuro", resaltó el dirigente gremial.



"La empresa tiene que abonar lo que resta del sueldo del mes de marzo, tenemos una deuda de diciembre y también tenemos una deuda del decreto 14, del bono. Cualquier propuesta concreta que haga la empresa, se la vamos a trasladar a los trabajadores y decidiremos entre todos. Estamos dispuestos al diálogo, creemos que ese es el camino de una solución, pero a la altura del mes de abril que estamos, con lo que se adeuda, no tenemos otro camino que una medida de fuerza. La empresa tiene que responder pagándole a los trabajadores", indicó.



Destacó asimismo que con la provincia "día por medio tenemos contacto. Así como lo hacen todos los meses, ni bien llegan los fondos de nación, provincia los transfiere a la municipalidad y de ahí se lo tiene que transferir a las empresas. El mes pasado, los fondos llegaron en tiempo y forma, pero lo que nos transmite la empresa es que como no hay recaudación hace un mes, tiene que ocupar parte de esos fondos para poder funcionar, por eso se ha generado otra deuda con los trabajadores". Elonce.com.