Ruberto: "Hay comercios que hace 45 días no han vendido ni un par de medias"

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) celebraron el "Convenio de Emergencia por Suspensión de Actividades y para el Sostenimiento de los Puestos de Trabajo y la Actividad Productiva", en el cual se estableció el "protocolo de actuación de emergencia laboral" para implementar en el sector.Al respecto, el secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto, explicó aque "el sector que vende prendas, calzado y demás, principalmente en la peatonal, es el sector donde estamos detectando problemas. El otro sector, que es el 20%, que incluye alimentos y bebidas, grandes y pequeños supermercados, carnicerías y demás, no ha tenido problemas porque junto a los corralones y ferreterías estuvieron habilitados desde el primer día"."Los considerados no esenciales hace 45 días que no venden ni un par de medias. En el primer mes, 10 o 15 días, muchos sacaron una reserva o sacaron un préstamo para tratar de pagar los sueldos. Hoy hay una ayuda del 50% del gobierno nacional y si la pueden gestionar se las darían la semana que viene. El interrogante, qué va a pasar, se va a saber la semana que viene, porque tenemos este viernes que es feriado 1º de mayo, y nosotros tenemos cuatro días hábiles para cobrar, vencería el 7 la cobranza", comentó.Señaló que "el mayor empleador de la peatonal nos aseguró que va a pagar el 100% del sueldo. Es una cadena de zapatería, tiene más de 100 empleados. Todos están tratando de hacerlo, pero hay un marco de problemas y es difícil. Nosotros propiciamos que se pague el 100% del salario"."Se habla de una quita del 25%, es lo que firmó la CGT, pero esto es de gremios industriales. Nosotros hasta ahora no tenemos en la historia que se haya firmado. Existe el artículo 223 que prevé mecanismos y sería por 60 días o 90 días, mientras pasa lo que pasa. Hay otra cuestión que es la preservación del puesto laboral, que yo esté en condiciones con mi pequeño comercio de aguantar al trabajador sin haber vendido nada, pagando los impuestos, el alquiler", remarcó.Adelantó que este jueves "me reúno con el intendente porque el pequeño empresario de la peatonal quiere abrir, tampoco quiere cerrar porque es su fuente de dinero y de sus empleados. El empresario de la ciudad está preocupado, nosotros los hemos acompañado. Pasa también en el sector gastronómico, hotelero, turístico. Queremos saber si la gente va a cobrar su sueldo y va a mantener su fuente laboral, porque tienen miedo de que la empresa cierre o quiebre con el tiempo si se sostiene esta situación".Sobre la venta online, manifestó que "el que la tenía desarrollada sigue con esa modalidad. Es muy difícil vender moda, vender zapatos. Hay cosas que sí y otras que no son tan fáciles de comercializar. Uno no sabe si le entra o no. A muchos la venta online les está costando"."En la mayoría de los comercios, excepto para algún mantenimiento, los compañeros no fueron a trabajar. Con lo online algún grupo puede haber estado trabajando esta última semana. La firma del acuerdo es para el grupo que no pudo ir a trabajar", agregó.