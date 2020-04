Asociación de Celiacos pide controles de precios y reclama la falta de pagos

Reclaman la falta de pagos

La Asociación de Celiacos de Entre Ríos pide que se realicen controles de precios, ya se sienten "que estamos una situación de vulnerabilidad sanitaria", indicó aCecilia Pautazo, referente de la Asociación de Celiacos de Paraná.En este sentido, dijo que"En comunicación con integrantes del foro nacional, nos dijeron que este problema ocurre en todos lados, es una crisis a nivel país. Los celiacos están en una situación de riesgo en estos momentos, ya que está comprometida su salud", manifestó."El INDEC, estableció en diciembre del año pasado que la canasta básica para personas celiacas costaba alrededor de $5.000, debido a la inflación hoy en día tendría que estar en los $6500".Al respecto, dijo que "es necesario readecuar las partidas, generar un control precios. En la última fase de la cadena, es necesario que el distribuidor y el comerciante tengan un poco de solidaridad".Queremos que haya personas celiacas en condiciones de vida y no celiacos enfermos, pero para eso tiene que haber accesibilidad al tratamiento a través de la disponibilidad y costo de los productos", indicó., reclarmó Pautazo.Al respecto, dijo que "en Iosper hay un empadronamiento de mil personas, aproximadamente menos de la mitad son los que no estarían percibiendo el recurso económico que cobran por ventanilla. En cuanto a las otras obras sociales, no quieren dar esa información, pero estimamos que si la provincia tiene alrededor de 12 mil personas celiacas, es un número importante"."Más caro sale una personas celiaca enferma, que ocupa una cama del hospital o necesita realizarse un estudio, que lo que refiere el poder abordar su tratamiento con los alimentos adecuados", expresó.