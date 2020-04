"La municipalidad no da respuesta a los comerciantes", afirmó Rodríguez Paulin

Cómo restablecer la vida social

La ordenanza

Buscar alternativas

Para el concejal y presidente del bloque PRO, Maximiliano Rodríguez Paulin, la Municipalidad tiene las herramientas para acompañar a los comerciantes de Paraná en este difícil momento y no lo está haciendo. Por eso, le requirió al intendente Bahl a que cumpla la Ordenanza N° 9819 la cual permitiría que representantes de los comercios, bares y cafés de la ciudad se sienten en una misma mesa de trabajo con los concejales y funcionarios del municipio para evaluar conjuntamente alternativas para salir del aislamiento obligatorio."Hace más de diez meses que tenemos un instrumento legal que nos permite sentarnos en una misma mesa a los concejales de las distintas fuerzas políticas y funcionarios de la gestión con los representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, del Centro Comercial Industrial de Paraná y distintas asociaciones de comerciantes y emprendedores gastronómicos de la ciudad pero la Municipalidad no la convoca", afirmó el concejal y agregó que "esto nos impide trabajar juntos, en analizar cómo restablecer la vida social de Paraná, con los cuidados y el distanciamiento necesario para evitar contagios, y al mismo tiempo ayudar a los comerciantes que han sido afectados por el aislamiento obligatorio y que hoy no están pudiendo pagar los sueldos de sus empleados."La Ordenanza N° 9819 sancionada en 2019 tiene por finalidad promover y fortalecer los procesos de creación, dinamización, modernización y desarrollo de los Centros Comerciales a Cielo Abierto en Paraná. En su artículo 9 crea la Comisión Asesora a la cual hace referencia el edil, que trabajaría mancomunadamente con el área de Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad, hoy a cargo del contador Eduardo Macri, en analizar, y aprobar o rechazar, las distintas propuestas de ubicación y funcionamiento de centros comerciales a cielo abierto.En febrero de este año, Rodriguez Paulin instó al Departamento Ejecutivo Municipal a designar la Autoridad de Aplicación de dicha norma y a convocar la conformación del órgano asesor; aún no ha tenido una respuesta a su pedido."Hoy estaríamos analizando la viabilidad de ceder, por ejemplo, espacios públicos en las calles y plazas para que bares y restaurantes puedan extender gratuitamente sus actividades hacia afuera de sus locales y atender a sus clientes manteniendo la distancia social", explicó el edil del PRO y amplió: "esto es, podríamos pensar cómo volver a la nueva normalidad en Paraná una vez superado el pico de la pandemia y una alternativa, sería transformando buena parte de la ciudad en un gran café a cielo abierto. Esto permitiría a los negocios abrir, trabajar, mantener los empleos y mantener viva a Paraná"."Pero lamentablemente desde la Municipalidad no han llamado a su conformación. Desde mi lugar, seguiré insistiendo para que lo haga y podamos pensar juntos en cómo salir adelante de este difícil momento que estamos atravesando", sentenció.