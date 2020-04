El testimonio de un colectivero que salió a trabajar: "Lo hago por mi familia"

Se cumple este miércoles el quinto día de paro parcial en el transporte urbano de pasajeros en Paraná.La medida de fuerza fue convocada por UTA Entre Ríos en reclamo de salarios adeudados. Mientras que desde Buses Paraná sostienen que atraviesan "una circunstancia excepcional" y en tanto aguardaban aportes extraordinarios para hacer frente al pago de sueldos, solicitaron que se dicte la conciliación obligatoria.En tanto, desde la Municipalidad de Paraná aseguran que notificaron a la empresa para que cumpla con el servicio y responsabilizan a la firma por no resolver el conflicto con sus trabajadores.En el medio, quedan los usuarios del servicio y los choferes., porque por televisión dicen una cosa y en la calle se plasma otra", aseguró aJosé, un chofer de la Línea 22."Nos tienen de un lado para el otro, y con mentiras. La única realidad es que hay choferes que no tienen para comer y de a poquito nos vamos a ir apagando", lamentó el trabajador del volante., sentenció."Muchos nos critican pero hoy por hoy somos rehenes de la situación, nosotros no dejamos de ser personas, no dejamos de tener familia", aseguró el hombre que es padre de tres hijos."Me indigna la indiferencia de los gobernantes porque este es el resultado de lo que han hecho ellos durante este tiempo", apuntó José."Es una situación desesperante y no hay respuestas de nadie""Dlugovitzky dice que es un problema de la empresa con los trabajadores, pero la gente no es tonta. Se burlan de todo, no les importa nada, son unos caraduras", denunció el colectivero. Y continuó: "Los usuarios también son bastante indiferentes: mientras el colectivo pase está todo bien y cuando el colectivo no pasa, somos la peor mugre"., remarcó."No me importan la interna entre el gremio, los empresarios y la municipalidad, a esta altura ya no hay tontos", acotó al respecto.De acuerdo a lo que explicó, en la Línea 22 prestan servicio seis choferes."La empresa diagramó el trabajo para unos 45 choferes, y no nos rotan. Pedimos que nos roten para que si nos descuentan, que lo hagan a todos", encomendó, al tiempo que apuntó:"Si te atrasas en los pagos de impuestos, te cobran intereses y llueven las cartas-documento; ahora", comparó.