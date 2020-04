Una mujer de Paraná cocinará locro para su familia y vecinos

Mabel, es una vecina de calle Juan Pringles, a mentros de Av. Ramírez, y hace tres años que prepara locro para su familia y lo vende entre los vecinos de la zona."La idea es cocinar 20 porciones para la familia y los vecinos. Antes de la cuarentena nos reuníamos, pero ahora no podemos", y agregó que "la idea es que las personas no se amontonen y vengan de a uno con su propio envase para llevarse la porción", contó aMabel.Sobre su especialidad, dijo que "los ingredientes que lleva mi locro, son: cuerito, patita, chorizo, batata y calabaza, es la receta de mi suegra, y mi marido me ayuda a cocinar. Tratamos de hacerlo lo más liviano posible, le sacamos la grasa, y no le ponemos tanto condimento picante"."Si alguien se quiere comunicar y encargarme una porción, lo hacen al 4075247"