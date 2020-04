En calle O´Higgins, a metros de calle Florida, en barrio Los Pinos, un auto terminó sobre un montículo de tierra y casi cae a un pozo "de más de un metro".Jorge Rodríguez, vecino, explicó aque "se subió un Gol, cuyo conductor no vio el montículo. Le faltó poquito para caerse al pozo. Quedó trabado en la tierra. Iban dos personas en el auto".Contó que "se rompió un caño hace un año, lo estaban arreglando, pero pierde. No lo taparon y tampoco está señalizado. Yo vi cuando el vehículo terminó sobre el montículo. Seguramente el conductor no pudo pasar por el otro carril porque venía un auto".