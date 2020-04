Entrerriana varada en Medellín: está embarazada y pide volver

Stefanía Den Daw es una de las tantas argentinas que está varada en otro país producto de la pandemia por el coronavirus que obligó la cancelación de los vuelos.



La joven oriunda de la ciudad de Paraná es licenciada en Trabajo Social y está varada en Medellín, Colombia. Fue a realizar un posgrado en especialización de Salud Mental pero como consecuencia de la pandemia no puede regresar a la Argentina y necesita hacerlo ya que está embarazada.



En diálogo con el programa Entrevistas de Elonce TV, la joven dijo que si situación apremia y la incertidumbre de no saber cuándo podrá tomar un vuelo de repatriación la angustia.



"Estamos esperando, llegue hace tres meses y tengo que volver, sobre todo por mi situación de embarazo, el tiempo apremia en relación al riesgo que se corre para volar cuando más está avanzado el embarazo", explicó.



Además necesita acceder a los controles periódicos prenatales. En Medellín la salud no es pública y los extranjeros tienen que hacerle atender en la parte privada lo cual "es muy costoso".



Su estadía en Medellín tenía una programación de más de un año, pero ante la noticia del embarazo, unos días antes de tomarse el avión, tuvo que cambiar los planes.



"Me hice los primeros controles en Argentina, antes de salir", mencionó Den Daw. Luego se hizo un chequeo en Colombia, pero a las 20 semanas debía continuar los controles en Paraná.



"Estoy esperando porque hay unos vuelos de repatriación reprogramados. Desde marzo que se declaró la cuarentena, recibimos formularios de la Embajada para poder registrar nuestra situación, en mi caso está agudizado porque el embarazo avanza y estoy llegando a los cinco meses, es más grave y urgente necesitar volver", afirmó.



Consultada sobre la situación del Covid ? 19, explicó que después de Bogotá, Medellín es la segunda ciudad con más casos en Colombia. Las medidas de prevención son bastantes restrictivas, se puede salir una sola vez a la semana para comprar y según la terminación del DNI.



"La incertidumbre angustia un montón, la espera es bastante larga y busco la forma de poder pasarla lo mejor posible porque lo único que queda es esperar", dijo finalmente la joven y agradeció a sus familiares, amigos y muchas personas que envían su apoyo desde sus pagos, donde guarda expectativa de regresar. Elonce.com