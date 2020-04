Peluqueros quieren volver a trabajar: "No queremos ejercer de forma clandestina"

Peluqueros de la capital entrerriana difundieron un video donde solicitan volver a trabajar. En muchos casos, la actividad es el único ingreso que tienen algunas familias y teniendo en cuenta que hace más de un mes que están cerrados, la situación económica se complica.



En diálogo con Elonce TV Germán Engelberger, señaló que a lo largo de toda su trayectoria, "jamás pasamos por algo similar, se van a cumplir casi dos meses sin ningún tipo de ingresos y es lo que más se siente, tampoco tenemos apoyo porque no entramos en la ayuda que da el Gobierno".



Y aclaró: "No queremos ejercer la actividad de forma clandestina, la gente nos manda muchos mensajes porque tienen los pelos que no dan más, en algunos casos se pudo vender coloración, que se envió a través de motomandados, para la aplicación en la casa. Si bien es un ingreso, es poco porque no se vende tanto".



En este sentido, el peluquero pidió que las autoridades "nos escuchen y que nos den un apoyo, que la ley sea para todos y que todos podamos trabajar porque todos tenemos que comer".



Finalmente y sobre un posible reinicio de la actividad, explicó que la Confederación Argentina de Peluqueros, a la cual pertenece la mayoría, ya cuenta con un protocolo de atención "el cual se tendría que avalar por el gobierno para poder seguir adelante con nuestra profesión". Elonce.com