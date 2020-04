Paro de colectivos: "Esperamos una propuesta concreta", dijeron desde UTA

Continua el paro parcial de colectivos en Paraná y el área metropolitana, por cuarto día consecutivo. El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh comentó aque "lamentablemente no hemos podido avanzar en nada. Lo"."Algunos choferes que se encuentran trabajando. Este martes hay aproximadamente entre 10 y 12 colectivos circulando, hay líneas que no cuentan con unidades y en otras hay muy pocas", indicó Groh.En este sentido sostuvo que "".En relación a se dicte la conciliación obligatoria Groh mencionó que "el sábado la empresa pidió la conciliación, pero la Secretaría de Trabajo sabe que en esta situación esa medida no cabe, porque la empresa tiene una deuda bastante grande con los trabajadores".