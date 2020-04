"Once Directores", la propuesta de Elonce TV para las producciones entrerrianas

Sobre Barbarov

es un programa dededicado a los realizadores audiovisuales de la región para posibilitarles el poder compartir sus producciones.Se trata de un valioso acercamiento a películas que se realizan en la provincia y que muchas veces no llegan al público local, realizaciones que han tenido distinciones y reconocimientos en festivales y concursos internacionales.bajo la conducción de Eliana Sánchez y Franco Giorda, es un ciclo que se compone de 11 programas de 60 minutos, a emitirse los martes a las 23hs y los sábados a las 21.30hs.Este martes será el turno de Guillermo Barbarov con "Noches de Fútbol"."Noches de Fútbol" es el nombre del cortometraje que resultó ganador en la primera edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer). Escrito y dirigido por Guillermo Barbarov, es una historia mínima, cotidiana, que sucede en algún punto poco frecuentado del campo entrerriano.El corto se rodó en Colonia Nueva (cerca de Villa Urquiza) y contó con las actuaciones de Juan Carlos Gallego, Koky Sattler, Marcelo Atelman y Andrés Brollo, más una decena de extras y otros tantos técnicos.Mientras vivía en España, Barbarov comenzó a dedicarse a lo audiovisual y allí creó, de manera virtual, su productora: "Medialata Films es el nombre, un poco de fantasía, bajo el cual he ido centralizando mis producciones. La idea es que se convierta en una productora concreta, por ahora es la marca con la que me identifico", contó el director durante una entrevista concedida a"Soy realizador audiovisual, pero me gustaría más dedicarme al guión y dirección en cine, que son mis fuertes y para lo que me creo más capacitado. Pero me considero una suerte de comediante y humorista, porque antes de meterme en lo audiovisual, desarrollé mis inquietudes en otras áreas, escribí cuentos, un tiempo estuve en la radio, siempre haciendo humor", animó en aquella oportunidad.