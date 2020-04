Transportistas escolares, sin respuestas al reclamo por el cese en la actividad

Política Analizan la situación de los transportistas escolares de la provincia

Paraná Preocupación en Transportistas Escolares por el parate en la actividad

"Estamos sin trabajar desde que comenzó la cuarentena y no sabemos cuándo volveremos a prestar servicio", lamentó antela titular de la Asociación de Transportistas escolares de Paraná, Silvina Salas.El sector que abarca a 90 transportistas, además de choferes y celadores que asisten a los niños con discapacidad durante el traslado. "Somos unas cien familias las que la estamos pasando mal porque estamos sin ingresos", señaló la representante de los trabajadores."Enviamos notas al gobernador, al intendente, a AFIP y a ATER por el tema de la carga impositiva para ver nos pueden exceptuar del pago de impuestos, pero no hemos tenido ninguna respuesta ni de la gobernación ni del municipio", apuntó Salas."Estoy pagando un plan de ahorro y las cuotas son altísimas. No hemos recibido ayuda de ningún sector, solo algunos papás que nos ayudan y colaboran con nuestra situación", compartió Adriana Melo.En la oportunidad, informó que "con los papás, acordamos cobrar -al que pueda- una reducción de cuota y hay algunos se solidarizaron con nosotros pero hay otros que son independientes y tampoco están percibiendo ningún ingreso"."En mi caso, el 50% de los clientes está abonando esta cuota reducida, pero hay colegas que perciben mucho menos", lamentó Melo.Las transportistas informaron que los transportistas no accedieron al bono de 10.000 pesos que entregó el gobierno nacional porque para tramitarlo se evaluaba el ingreso del grupo familiar, y porque además, era para monotributistas sociales y de las primeras categorías."Proponemos al Estado provincial una contraprestación a cambio de un subsidio, como ocurre en otras provincias, por ejemplo, para trasladar alimentos, y poder ser útiles durante la pandemia porque tampoco son alentadores las noticias que dicen que las clases serán las últimas en retomar", comunicó Salas. Y en ese sentido, comentó: "En Corrientes, otorgaron una ayuda monetaria de 15 mil a los transportistas escolares a dos semanas de la pandemia, al igual que a taxis y remises".