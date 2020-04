Recuerdo de las Islas Malvinas: Un veterano cuenta cómo cambio su vida

Un 27 de abril 1982, hace 38 años, pisaba puerto argentino, Jorge Benítez y sus compañeros del regimiento cuatro de Monte Caseros."Muchos recuerdos se vienen a la mente, fue el comienzo de una nueva vida. Yo nací y me críe en Monte Caseros, Corrientes, llegar a las Malvinas era algo impensado", le contó a, Benítez.Al respecto, contó que "llegamos pensado que no iba a suceder una guerra, que no iba a pasar nada. Lamentablemente ocurrió y todo el paisaje que uno iba viendo por primera vez, después se tiñó de sangre"."La Dirección Municipal de Veteranos de la Guerra, hoy en día se encuentra cerrada por la pandemia, pero estamos organizándonos para cuando podamos volver a abrir. Estamos viendo como podemos seguir trabajando con las escuelas, ya que ellos tienen todo virtual".Al finalizar contó que