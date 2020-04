Producto de las lluvias se cayeron dos arboles de gran tamaño en la ciudad

Cayo árbol en calle Marcos Sastre y Manuela Pedraza

Producto de las fuertes lluvias y vientos que se registran desde ayer en la ciudad de Paraná, se cayeron dos arboles. Uno sobre calle Buenos Aires dañando el colegio Nacional. El otro, sucedió en sobre Marcos Sastre y Manuela Pedraza. Por ese motivo están trabajando cuadrillas de Protección Civil y el Área de Parque y Paseos.Directora Departamental de Escuela, la profesora Adela Ramírez, dialogó con, y dijo que "lamentablemente producto del viento y de la lluvia, un árbol muy añoso y de una especie muy linda, pero con mucho peso, cayó sobre la reja y un tapial antiguo de la escuela, porque estos son edificios históricos, y los bienes materiales son de consideración".En este sentido, dijo que "afortunadamente no hay que lamentar daños sobre personas y propiedades privadas. El árbol cayó sobre calle Buenos Aires, que en días sin temporales hay mucha circulación de personas"."Los bloques que se han caído son muy grande, de mucho peso. Junto a las áreas de la municipalidad, estamos trabajando para poder despejar la verdad y la calle", indicó.Por su parte, integrante de la cuadrilla civil, contó que "fuimos notificados a través del 911, estamos de guardia las 24 horas y nos hicimos presentes en el lugar, tratando de achicar el trabajo lo más posible. Luego se presentó Parques y Paseos, con una grúa para poder terminar de sacar los trozos más grandes".Entre las 16:15 de la tarde, se cayó otro árbol en la ciudad de Paraná.Un vecino de la zona, Cesar Barrios, le dijo aque "el árbol que se cayó es de una especie de Centroamérica. Producto de la caída se cortaron algunos cables de teléfono y cablevideo".Al respecto dijo que "apenas se cayó me comunique con el 147, y me advirtieron del árbol en el colegio Nacional y que después se dirigían así acá", y agregó "el árbol es un Dombeya wallichii y tenía unos 25 años".