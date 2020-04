Covid - 19: "El virus va a evolucionar de acuerdo a las medidas que se tomen"

Sociedad En Entre Ríos se detecta un caso positivo cada 100 pacientes estudiados

Dengue

La epidemióloga Elena Pedroni, habló consobre la situación en la provincia por el coronavirus, el dengue y remarcó la importancia de la responsabilidad de cada persona para evitar la circulación de los virus.Respecto al COvid ? 19 y atento al anuncio efectuado el fin de semana por el Presidente de la Nación, explicó que las medidas que se van tomando dependen del transcurso de la pandemia; "en Entre Ríos la circulación está siendo muy baja, razón por la cual está dentro de las provincias donde la flexibilización va a ser un poco mayor".Sobre las llamadas"., porque en el resto de la población, la mortalidad es muy baja y esto es lo que hay que tener en cuenta", remarcó la epidemióloga.Por otra parte, y al ser consultada sobre la situación del dengue, Pedroni dio cuenta que "en todo el país y en Entre Ríos hay muchísimos casos y esto era previsible por la situación que estaba viviendo Brasil y Paraguay. Era de esperarse que para esta época comience a circular con más fuerza el virus porque hay aedes y hay aedes porque le permitimos y le damos al mosquito la posibilidad de que tenga sus criaderos".En este sentido, tildó como contradictorio que mientras "estamos haciendo medidas muy fuertes para que no circule el coronavirus", no se toman medidas para evitar el dengue.Y en este punto para Pedroni "hay responsabilidades compartidas entre el gobierno y la comunidad"."Si hay aedes en mi casa es porque alrededor hay criaderos, y eliminándolos reducimos la circulación del virus del dengue. Las fumigaciones como se hacían antes no son efectivas y por lo tanto está en las personas de cuidar sus hogares y en los municipios de cuidar los paseos, cementerios y espacios públicos"."Las responsabilidades son de todos, son individuales y de los Estados, todos tenemos que poner un poco y no podemos dejar en manos del gobierno que realice todo porque muchas veces acumulamos botellas y neumáticos y eso es el principal foco del aedes", dijo finalmente Pedroni.