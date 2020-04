"Nos tranquiliza saber que no habrá veda", dicen desde Puerto Sánchez

Venta de empanadas

El director de Recursos Naturales de Entre Ríos, Mariano Farall, confirmó que no habrá veda para la pesca ya que se priorizará "el aspecto social". "Actualmente son más de 500 familias que viven de la pesca artesanal", argumentó.Ante esta novedad, Mariana Ríos, presidenta de la Vecinal de Puerto Sánchez, y en representación de los pescadores de esa zona de la capital entrerriana, indicó aque "había gran preocupación de parte de los pescadores y vecinos en general por la posible veda de la pesca ante la bajante del río y nos tranquiliza saber que por el momento no se va a vedar.".Sobre la lluvia caída desde el fin de semana, mencionó que "es muy bueno porque veníamos de una gran sequía y una bajante del río extraordinaria. Esto es un alivio". Aunque también remarcó que el agua genera complicaciones por la situación en que se encuentras las viviendas de algunas familias.Tras ello, dijo que ", tiene que salir igual a pescar, a recorrer sus espineles, por ahí se le complica con la lluvia copiosa porque arriesga que se le moje con el agua de lluvia que no es buena para el pescado".Por otra parte, Ríos manifestó que los pescadores de Puerto Sánchez siguen vendiendo a través de WhatsApp "nuestras empanadas y también pescado frito, a la parrilla, pescado fresco, despinado, milanesas para que la gente pueda encargar y se los mandamos a través de un motomandado. Hemos reemplazado el viejo palanquero por el WhatsApp", señaló. El número para hacer las reservas es: