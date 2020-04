Instituciones de discapacidad reclaman falta de pagos

La Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (APANA) junto con otras instituciones que se dedican a la asistencia de personas con discapacidad, se encuentran reclamando la falta de pago desde la obra social IOSPER a los trabajadores.Cristina Rippari, titular de APANA comentó aque "estamos muy preocupados por esta situación, ya que IOSPER no nos paga la atención que estamos brindando. Tanto nuestra institución como muchas otras garantiza la atención y el tratamiento a las personas con discapacidad y nos están dejando sin sustento".", remarcó Rippari.En relación al reclamó indicó que "lamentablemente IOSPER toma la decisión de prorratear y dice que únicamente va a cubrir las atenciones presenciales y en este contexto sabemos que no se está atendiendo de esta manera por todo lo que estamos viviendo"."Le solicitamos a IOPSER, que revierta la situación, los planes de tratamientos de personas con discapacidad no pueden ser cortados. Deben pensar que todas las familias que trabajamos corremos el riesgo de no percibir nuestros haberes, debido a la falta de cobertura", señaló.Al finalizar la titular de APANA mencionó que "el Foro Nacional de Discapacidad se puso al tanto de esta situación y le pidió al gobernador que nos apoye. Queremos hablar con Bordet para poder decirle que toda la población, a través de la resolución 486 de IOSPER, está sin resguardo. Nosotros sabemos que el gobierno tiene mucha sensibilidad al respecto y podemos llegar a una solución".