Realizaron una colecta de sangre en el Club Atlético Paraná

Este lunes, el Club Atlético Paraná llevó adelante una colecta de sangre. La coordinadora técnica del Programa Provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, señaló que la actividad tuvo una muy buena convocatoria y "cada vez son más las instituciones que se suman".Jacobo comentó aque "estas iniciativas por suerte tienen una muy buena recepción. Son colectas cerradas, es decir que solo donan sangre las personas de la comunidad que organiza"."En esta ocasión, tuvimos una excelente convocatoria. Esperamos que estas acciones continúen y todos vayan tomando conciencia la importancia de donar sangre", señaló Jacobo.Teniendo en cuenta como se viene desarrollando la donación de sangre en el Hospital San Martín, indicó que ""."Con estas colectas sumamos mucho para mantener el stock de unidades en el banco provincial de sangre. Tratamos de reponer continuamente la cantidad de unidades, porque nosotros proveemos a 12 localidades del interior", agregó.Respecto a las colectas que tienen programadas, la coordinadora explicó que "el 4 de mayo tenemos programada una colecta en el club Don Bosco, el 11 del mismo mes en el Paraná Rowing Club y el 22 es con la escuela Ángel María Zuloaga"."Nosotros continuamos realizando los controles correspondientes a cada persona que se acerque a donar sangre. Se les toma la fiebre y observamos todos los parámetros clínicos del donante", señaló.En relación a la actividad en el Club Atelitco Paraná, el vocal de la institución, David Cáceres, señaló que "estamos muy orgullosos de participar de esta iniciativa. Cuando nos invitaron rápidamente nos pusimos a disposición de las autoridades de salud para colaborar con los recursos edilicios y del personal."Teniendo en cuenta el contexto de pandemia, señaló que "en este momento nos encontramos con un futuro incierto, pero eso no quita que le pongamos el hombro a este tipo de iniciativa para cumplir con nuestra responsabilidad social"."Este lunes tuvimos una buena noticia, ya que entramos dentro de los programas nacionales de ayuda. En nuestro caso, se basa en que en el mes de abril se van a ver paliados en un 95 por ciento las cargas sociales de nuestros empleados, como así también el 50 por ciento del salario complementario al mes de febrero", declaró Caceres.Y agregó: "Hoy nos vemos muy afectados, debido a que no contamos con los recursos genuinos del club, como son la cuota societaria, los sponsors"."Sabemos que el fútbol no está dentro de las prioridades de las actividades que se vayan a liberar en el mediano plazo y lo entendemos. Pero sabemos que este deporte, más allá del entretenimiento, genera trabajo directo e indirecto. Nos encontramos acompañando las medidas del gobierno y entendemos que entre todos vamos a salir adelante", culminó Caceres.