Paro parcial del transporte urbano: Buses Paraná pidió que se dicte conciliación

En el marco del paro parcial del transporte urbano de pasajeros en Paraná, por tercer día consecutivo, el gerente de Buses Paraná, Marcelo Lischet, confirmó aque"Estamos ante una circunstancia excepcional porque esto no va contra la ley de contrato de trabajo, sino que se da en el marco de la pandemia", justificó el empresario., aseguró Lischet., comunicó."Las fuentes de trabajo son lo más importante, y una crisis como esta merece una consideración de todos los sectores involucrados", sentenció Lischet aEn la oportunidad, el gerente de Buses Paraná informó que la empresa recibió, este mes, un aporte de 28 millones de pesos que fue volcado al pago del 75% del salario.ya que no tenemos ingresos y hay que seguir pagando el gas oil para prestar un servicio humanitario porque solo se trasladan enfermeros y médicos, que tienen la obligación de prestar servicio esencial", argumentó.De acuerdo a lo que adelantó Lischet,En ese sentido, bregó para que los choferes "conserven el sueldo que tienen" y destacó que "no hubo despidos ni suspensiones".El gerente de Buses Paraná comentó sobre reuniones mantenidas, este viernes, entre el secretario provincial de Transporte con su par en Nación, y con el sector empresarial a la expectativa para ver qué se resuelve.; la ciudad de Paraná tuvo una quita en la participación de subsidios nacionales siendo que en localidades como Santa Fe y San Juan esto no ocurrió e incluso hay gobiernos provinciales que aportan para mantener las tarifas", comparó Lischet, al tiempo que remarcó: "El transporte es una actividad regulada por el Estado".