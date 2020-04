UTA mantiene el paro de colectivos, aunque circulan algunos coches

El problema es recurrente, cíclico y siempre afecta a los usuarios de a pie, que necesitan el transporte urbano para poder trasladarse por la capital provincial y el área metropolitana.

. Según confirmaron desde el gremio a, este lunes por la mañana ocho choferes salieron en los colectivos asignados desde la sede de Ersa y otros cuatro trabajadores optaron por no adherir a la medida y comenzaron a circular con los micros desde el galpón de Mariano Moreno."La retención de servicios que rige desde las 00hs de este sábado continúa en vigencia hasta que desde la empresa se comuniquen con nosotros", aseguró ael secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh., al tiempo que evidenció: "Tampoco nos han dicho cuándo será abonado lo que resta del sueldo".Si bien el acatamiento de los choferes al paro es parcial,Según conoció, varios choferes decidieron no plegarse a la medida de fuerza y "salir a trabajar" ya que, según indicaron "no es momento para parar. Estamos en una pandemia y hay, por ejemplo, muchos profesionales de la salud que necesitan este medio para llegar a sus lugares de trabajo". Por esto, hay algunos colectivos circulando."Necesitamos cobrar, pero nada nos garantiza que si paramos nos van a pagar lo que nos deben. Si no trabajamos, nos descuentan los días de paro, además de la productividad", afirmó otro de los choferes a nuestro medio.Carlos Maidana, un delegado gremial de los choferes, indicó que "queremos encontrar la forma de reclamar los días de paro, porque la empresa nos descuenta estas jornadas. Parece que no tuviéramos derecho para reclamar nada. Nos descontaron dos días de febrero, uno de marzo y si nos sumábamos estos dos días, se iba a tornar interminable".