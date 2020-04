Continúa "plan de mejorado integral" en distintas vecinales de Paraná

a Municipalidad de Paraná encara un plan de intervenciones en distintas vecinales, que incluye el mejoramiento de la trama vial con el propósito de garantizar la transitabilidad de las calles y la seguridad en los barrios.



En las últimas semanas, equipos de la Municipalidad trabajaron en las vecinales Jorge Newbery Este y Justo José de Urquiza, donde se realizó nivelado y empedrado de unas de 60 calles de broza.



"A pesar de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Municipio está activo y dando respuestas. En un contexto muy difícil y adverso, además de garantizar los servicios esenciales, continuamos trabajando en los barrios. La capacidad operativa de la Municipalidad está en marcha", resaltó Adán Bahl.



El Intendente expresó que se trabaja en mejorar "aspectos que hacen a la calidad de vida diaria de los vecinos en los barrios" y agregó: "Seguimos escuchando y tomando nota de las demandas todos los días, y paulatinamente nos estamos ocupando". Los trabajos Las tareas se centraron en vecinal Jorge Newbery Este sobre calles Soldado Bordón, Calles 510, 1.613 y alrededores, computándose un total de 18 cuadras; en vecinal Justo José de Urquiza, sobre calles 2 de Abril, H. Aguirre, Cortada 502, Aeronáutico, Luis Sevilla y otras mejorando en unas 24 cuadras; y en calle Balbín desde Caputo hasta Zanni, contabilizando otras 18 cuadras.



Juan Domingo González, presidente vecinal Jorge Newbery Este, destacó la respuesta del municipio e indicó: "Hace más de 20 años que no se hacía algo de este estilo y los vecinos ahora se los nota muy contentos. Es muy bueno ver al barrio arreglado y que progrese. Gracias a esto va a haber mejor circulación de vehículos, y las ambulancias van a poder ingresar en caso que sea necesario", dijo.



Por su parte, Andrés Princic de la Vecinal Justo José de Urquiza señaló que "nunca se había dado tanta importancia a calle 2 de Abril. Estamos muy contentos los vecinos y no tengo más que palabras de agradecimiento a la gestión actual que realmente ha respondido. En días de lluvia, prácticamente ningún vecino podía salir, los autos se quedaban en el barro, no había servicios, era imposible recolectar la basura. Esto nos mejora notablemente la vida a todos los vecinos".



A lo que Mario Migrés, vecino de calle 2 de Abril agregó: "Soy uno de los vecinos más viejos de este barrio. Vivo hace 45 años y es la primera vez que vemos algo así. Nos movimos los vecinos con los reclamos, hasta que logramos que nos visitaran y vieran el estado de la calle. Esto es digno de destacar, porque pasaron muchas gestiones y siempre estaba abandonada la zona este. Desde el año 87 que nos visitó el Papa, nunca más pasó una máquina. Es un logro que merece destacarse y se trata de acciones que van a quedar y que vamos a cuidar entre toda la gente del barrio".