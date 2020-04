Usuarios afectados y parcial acatamiento a paro de colectivos: la medida sigue

El problema es recurrente, cíclico y siempre afecta a los usuarios de a pie, que necesitan el transporte urbano para poder trasladarse por la capital provincial y el área metropolitana.

Acatamiento de la medida " parcial" de parte de los choferes

"La retención de servicios que rige desde las 00hs de este sábado continúa en vigencia hasta que desde la empresa se comuniquen con nosotros", aseguró ael secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh., al tiempo que evidenció: "Tampoco nos han dicho cuándo será abonado lo que resta del sueldo".El acatamiento de los choferes al paro es parcial: más de 20 colectivos circulan, conoció. No obstante,Según conoció, varios choferes decidieron no plegarse a la medida de fuerza y "salir a trabajar" ya que, según indicaron "no es momento para parar. Estamos en una pandemia y hay, por ejemplo, muchos profesionales de la salud que necesitan este medio para llegar a sus lugares de trabajo". Por esto, hay colectivos circulando."Necesitamos cobrar, pero nada nos garantiza que si paramos nos van a pagar lo que nos deben. Si no trabajamos, nos descuentan los días de paro, además de la productividad", afirmó otro de los choferes a nuestro medio.Carlos Maidana, un delegado gremial de los choferes, indicó que "queremos encontrar la forma de reclamar los días de paro, porque la empresa nos descuenta estas jornadas. Parece que no tuviéramos derecho para reclamar nada. Nos descontaron dos días de febrero, uno de marzo y si nos sumábamos estos dos días, se iba a tornar interminable".Las unidades de la empresa ERSA están circulando casi con normalidad, de acuerdo a las frecuencias establecidas durante la cuarentena, y algunas más de la línea Mariano Moreno.Más precisamente, se cancelaron los servicios de las líneas 2, 7, 8, 9, 14 y 16 (Empresa Mariano Moreno) porque sus choferes adhirieron al paro. En cambio de las líneas de ERSA 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 20, 22 y 23 hay unidades circulando, indica