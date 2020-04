Usuarios sin transporte urbano: UTA ratificó el paro "por tiempo indeterminado"

Paraná Paro de colectivos es parcial pero sigue ocasionando inconvenientes a usuarios

"La retención de servicios que rige desde las 00hs de este sábado continúa en vigencia hasta que desde la empresa se comuniquen con nosotros", aseguró ael secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh.El motivo del paro de los choferes del transporte de pasajeros es la falta del pago de sueldos. "Nos adeudan ocho mil pesos de diciembre, además de las diferencias del aguinaldo, el bono de cuatro mil pesos y un 25% del sueldo de marzo", detalló Groh, al tiempo que evidenció: "Tampoco nos han dicho cuándo será abonado lo que resta del sueldo"."Más oscuro aún es el panorama para el 4º días hábil del mes de mayo porque si la empresa no nos comunica cuándo abonará lo que resta de marzo, menos aún lo de abril", denunció el secretario gremial de UTA Entre Ríos.Es que el acatamiento de los choferes al paro es parcial: más de 20 colectivos estaban circulando este sábado por la mañana en Paraná y área metropolitana, conoció Elonce. No obstante, el número de unidades en la calle no suple la real necesidad de la comunidad."Desde UTA Entre Ríos, cuando se decide una medida de acción sindical, se lo hace por mayoría, pero también se respeta a la minoría; en este caso, había choferes que querían salir a trabajar y nosotros no le vamos a prohibir su derecho", explicó el sindicalista."Las dos cuestiones son razonables y respetamos al que quiere trabajar y al que quiere reclamar por su sueldo, por lo que se les está debiendo", argumentó al respecto."Consensuamos durante la semana con todos los trabajadores y hasta ayer la gran mayoría estaba de acuerdo con tomar una medida de acciónsindical, al igual que los delegados tanto de Mariano Moreno como de ERSA", aclaró.