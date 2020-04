Paro de colectivos es parcial pero sigue ocasionado inconvenientes a usuarios

El problema es recurrente, cíclico, desde hace bastante tiempo y siempre afecta a los usuarios de a pie, que necesitan el transporte urbano para poder trasladarse por la capital provincial y el área metropolitana

Elonce intentó comunicarse con el director de transporte de la municipalidad de Paraná, aunque no ha respondido a nuestro requerimiento. Tampoco desde la empresa respondieron a nuestro llamado

Desde el gremio explicaron queNo obstante, hay colectiveros que no se plegaron a la medida., conoció. No obstante, el número de unidades en la calle no suple la real necesidad de la comunidad.explicó que la medida de fuerza del gremio que agrupa a los choferes de colectivos, se debe a que "las empresas ERSA y Mariano Moreno,por las medidas de acción sindical, adoptadas por exclusiva culpa de las empresas"., varios choferes decidieron no plegarse a la medida de fuerza y "salir a trabajar" ya que, según indicaron "no es momento para parar. Estamos en una pandemia y hay, por ejemplo, muchos profesionales de la salud que necesitan este medio para llegar a sus lugares de trabajo". Por esto, hay colectivos circulando."Necesitamos cobrar, pero nada nos garantiza que si paramos nos van a pagar lo que nos deben. Si no trabajamos, nos descuentan los días de paro, además de la productividad", afirmó otro de los choferes a nuestro medio.