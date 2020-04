Abuela ayuda a su nieto a practicar fútbol: "Quise hacerle el rato más alegre"

Una abuela entrerriana sorprendió a todos. En un video al que accedió, se puede ver cómo ayuda a su nieto Tomás a practicar fútbol en cuarentena. El chico tiene 14 años y juega en la categoría 2003, en Club Atlético Instituto de Paraná.el Director Técnico, Marcelo Díaz.En tanto, luego de la repercusión que generó, la mujer protagonista del video, Liliana Del Carmen Fontana, habló cony contó que "por el tema de la pandemia mi nieto tiene que practicar en casa. Lo vi que practicaba solo y decidí ayudarlo. Es el único nieto que tengo acá".Consideró que "el deporte es lo mejor que hay para todos y más para los chicos, para que se diviertan, para que no anden en cosas raras. Yo tengo un hijo que se inició en el Club Instituto, nosotros íbamos a colaborar siempre en todo".La mujer, de 70 años, admitió que "yo no hacía ejercicios, pero como ahora en casa hacen tuve la iniciativa de sumarme, de estar con ellos y hacerles el rato más alegre"."Pido a madres, padres, abuelos que ayuden a los chicos que están entrenando, que hagan un esfuerzo. El que quiere puede practicar y hacer ejercicios también. Es bueno para todos", manifestó.Su nieto, Tomás Mena, comentó que "yo hago fútbol porque es una pasión que está dentro de mí. Lo empecé a sentir desde los 5 años. Me inicié en Naranjitos y en 2019 me sumé a Instituto. Mejoré personalmente, conocí buenos compañeros"."Mi abuela siempre me ayuda en lo que puede. Siempre está ahí levantándome el ánimo, para que mejore. Gracias a ella hoy soy la persona que soy. Me sorprendió que el video se replique tanto. Me felicitaron mucho, más a ella", agregó.