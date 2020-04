Kinesiólogos piden volver a trabajar y reclaman la falta de pagos

Reclaman falta de pagos

Los kinesiólogos, son unos de los especialistas que no pueden trabajar desde que se decretó el aislamiento social. Piden volver a trabajar, para poder continuar con los tratamientos de sus pacientes ya que no es recomendable que pasen muchos días sin movilidad. A su vez, reclamó que esta cortada la cadena de pagos por parte de la obra social provincial."Hoy en día estamos trabajando con personas con discapacidad, y la modalidad que estamos utilizando, es que en algunos casos puntuales vamos a domicilio y en otros casos la tele asistencia", expresó aHéctor Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia.Al respecto dijo que "es muy importante para nuestros pacientes que nosotros podamos trabajar, más que nada para los que tienen problemas de movilidad, ya que se complica un poco que pasen tanto tiempo sin las actividades físicas"."El colegio de kinesiólogos está tramitando la posibilidad de volver a trabajar ante el Ministerio de Salud y el gobernador", y agregó "los colegas que trabajan en la parte de terapia intensiva y realiza asistencia respiratorias en hospitales o clínicas, son muy importante para atender a los pacientes con coronavirus".Hector, reclamó que "la cadena de pagos está cortada, y queremos ver cómo podemos solucionar el tema. Con la obra social de la provincia, tenemos un problema porque no recibimos respuesta alguna, y no sabemos cómo proseguir"."Tenemos un convenio directo por profesional con la obra social, y está en un total incumplimiento. Nosotros seguimos atendiendo a los pacientes y no tenemos respuestas, en base a los pagos, ya que hace varios meses no nos pagan", finalizó.