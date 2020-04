Crearon un robot que contesta preguntas sobre Covid-19 a través de Whatsapp

Se trata de COVI ROBOT y se le pueden hacer consultas sobre coronavirus que se envían al número de WhatsAppCon el objetivo de dar información de un modo simple, esta iniciativa del gobierno provincial pretende despejar dudas y relevar datos de la población con respecto al COVID 19. Fue creada por el bioingeniero Emilio Arengo, que se desempeña en el área de Monitoreo de Unidades Críticas del Ministerio de Salud.En diálogo con, el profesional contó que "todo empezó con el contexto de emergencia sanitaria de la provincia y la idea fue crear una herramienta para que la gente se informe y llegue más que nada a los adolescentes o aquellas personas que no se animan a llamar al 0800-777-8476".

El robot se encarga de responder las preguntas más básicas que la gente puede preguntar

"Armamos una plataforma cuya idea era un sistema de preguntas y respuestas y que robot sea dinámico con la persona que escribe, así se llegó a un sistema que responde a la mayoría de las preguntas y cuando le hacen una consulta que no sabe, el sistema va pasando por un proceso de aprendizaje", explicó Arengo.En tal sentido, indicó que el robot, lo cual lleva a que quien consulta obtenga más información sobre el tema.Si bien COVI ROBOT aun no está habilitado, funciona a modo de prueba, yya interactuaron con el robot. "No ha sido socializado pero se fue compartiendo en diferentes grupos y fue una buena opción porque nos permitió mejorarlo", mencionó el bioingeniero.Por otra parte, dejó bien en claro queCOVI ROBOT puede responder sobre distintos temas relacionados:- Características generales de la pandemia- Test de COVID-19- Situación epidemiológica- Denuncias por cuarentena- Permiso de tránsito- MascotasEl sistema da la bienvenida con un mensaje escrito donde se presenta el Robot y además anticipa que, en caso de no encontrar la respuesta a la pregunta dice: " Si no me la se ahora (a la respuesta) podes volver a preguntar mañana que ya estaré más informado".Además, los mensajes están acompañados por emoticones con el fin de hacer más entretenida la comunicación.Cuando el robot se inicia, nos permite seleccionar opciones, es decir A, B, C, etc. con diferentes conceptos relacionados al coronavirus. Además, cuando seleccionen una opción el robot posiblemente, te responda y después te enumere más opciones a elegir, como para continuar el hilo de la conversación, y no se quede en una simple respuesta.Tiene también un Test de Covid-19 que está adaptado a la definición actual de caso sospechoso, el test te va haciendo preguntas, como si tenés los síntomas, estuviste en zonas de riesgo, hasta que según tus respuestas te puedan encuadrar como un caso sospechoso, en ese caso el robot te indica que debes comunicarte con el 0800 del ministerio de salud.Además hay un sistema estadístico, que indica cuáles son los menús donde más seguido se accede, por ejemplo, en este momento donde más acceden es a "situación epidemiológica", y en segundo lugar el "permiso de circulación.Entonces, el creador del sistema, en base a esas consultas frecuentes, intentará reforzar el robot en esas respuestas e ir actualizando constantemente esos datos, y lo mismo, al contrario, donde se aprecia menos interacción se reemplazará por otros contenidos.Cada WhatsApp que recibe COVI ROBOT queda registrado con el número de la persona que escribe. Ese número se identifica con un usuario y el hospital o área de salud que le corresponde por cercanía.