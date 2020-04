Piden no ir a quintas de La Jaula: Las imágenes de la bajante del río en la zona

Nuevas imágenes de la bajante del río en la zona

Sociedad Pronostican lluvias que ayudarían a que crezca el caudal del río Paraná

El presidente de la Junta de Gobierno de Colonia Ensayo, Gustavo Battauz, encomendó a través de Elonce TV que los dueños de las quintas ubicadas en Paraje La Jaula y Las Juanitas, que no asistan a estas propiedades y cumplan con la cuarentena obligatoria en sus casas."El turismo no es posible, y si bien no tenemos una gran cantidad de pescadores en la zona, esa actividad no está permitida porque está dentro del encuadre de lo que no se puede realizar" por el aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por decreto nacional."Salvo aquellas que decidieron hacer la cuarentena en Las Juanitas, que es un predio cerrado, o de La Jaula, las actividades al aire libre están prohibidas. Y la Policía y Prefectura controlan que esto se cumpla a través de recorridas por el lugar", aseguró Battauz aEn la oportunidad,accedió a nuevas imágenes de la histórica bajante del río Paraná en la zona de Paraje La Jaula y Las Juanitas.