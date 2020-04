Ventas online por la cuarentena: "Es muy difícil para el rubro de indumentaria"

Política Habilitan nuevas actividades en Entre Ríos y otras provincias

Tras la habilitación al comercio minorista para que pueda operar a través de la venta online, el municipio de Paraná dispuso que las operatorias se concreten por la mañana, y que las entregas sean por la tarde.rescató el caso de una tienda de indumentaria femenina, desde donde apuntaron los pro y los contra de la situación, además de ofrecer un panorama sobre los inconvenientes que se registran en el rubro."Nos autorizaron la venta online de 9 a 13hs, pero es muy acotado el horario porque en nuestro rubro, que es la venta de indumentaria, el diálogo online con la persona se concreta después del mediodía debido a que nuestras clientas se dedican a las tareas de su casa, a los chicos, o a otras actividades durante la mañana... Mal que mal, alguna venta se concreta a la noche y se despacha al otro día", explicó aAnahí Meichtry, propietaria de una tienda ubicada sobre calles 25 de Junio y Buenos Aires."Tengo tres empleadas, con las que vamos rotando los horarios y este mes sólo logré pagarles la mitad del sueldo; vamos juntando de a puchitos", evidenció Meichtry. Y continuó: "Ellas entienden la situación, y también tuvimos que llegar a un acuerdo con el dueño del local para que espere el pago del alquiler porque realmente está muy difícil"."De una a tres ventas por día que hemos tenido, lo poco que se junta se destina al pago de sueldos", comentó. Y según anticipó, los cambios se concretarían cuando finalice la cuarentena, aunque sea "un riesgo"."Muchos consultan y te dicen `cuando termine esto, paso´. El tema es que en este rubro, al manejar ciertas marcas, ya compré todas las colecciones y esta situación te agarra descapitalizado a nivel monetario porque tenés ropa para vender pero no podés cubrir los cheques, los sueldos y el alquiler ya que el dinero está invertido en el local y no podés vender", evidenció Meichtry."Desde el Centro de Comerciantes, a través de las redes, nos notificaron sobre cursos online para el que no tiene idea sobre el manejo y eso es una ayuda", animó.