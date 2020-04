El voluntariado de Santa Rita en cuarentena

Video: Santa Rita El trabajo del boluntariado en cuarentena

Los 22 de cada vez, las voluntarios del hospital San Roque, se dirigían a la catedral para recibir pañales y así donarlos. Isabel De Medina, le contó a Elonce TV, como se organizan en tiempos de cuarentena.



"Por la cuarentena, el 22 de marzo, y hoy (miércoles), nos quedamos en casa añorando muchísimo, porque si bien es un trabajo que no es tan fácil, lo hacemos con tanto gusto. Cuando llevamos lo que recudamos al hospital, las mamás nos agradecen mucho, porque aparte van bendecidos esos pañales, es una caricia en medio del dolor".



Al respecto, contó que "hoy en día no podemos hacer eso, y le pido a la ciudad de Paraná que es generoso que no deje de tener ese sentimiento hacia los nene el hospital San Roque, y que nos reserven esos pañales que nos daban todos los meses, porque esto va a pasar y en un momento dado vamos a necesitar esa ayuda".



"Santa Rita, siempre nos hace posible lo imposible, tal es así que el voluntariado lleva su nombre, porque es la que nos pone a disposición lo que necesitamos. Pero mientras tanto cada uno desde su lugar, extrañándonos y esperando el día que nos digan que podemos retomar las actividades", finalizó.