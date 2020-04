Voces de mi pueblo, el coro que ensaya a través de WhatsApp

Por el aislamiento social y obligatorio, muchas actividades fueron suspendidas, pero a medidas que pasan los días, encuentran la manera para poder seguir cantando, ensayando o entrenado, según sea el caso. El coro de Aldea María Luisa, ensaya a través de WhatsApp.Andrea Laporta, creadora y profesora del coro, le contó aque "Aldea María Luisa, hace cuatro años que esta autogestionando el coroy hace tres años formamos, que son los hijos y nietos de las personas que participan en el coro", y agregóSobre el coro dijo que "tenemos que tener la redes sociales siempre de amigas, pero la realidad es que no todos tiene Internet o no tienen las aplicaciones para poder realizar llamadas virtuales".Al respecto de eso, dijo que " a través de WhatsApp les doy clases. Es decir, les pasó la línea melódica a cada grupo y sobre ese audio los alumnos las tienen que aprender, se tiene que grabar y me las tienen devolver para que yo las evalué"."Otra cosa que realizo, es buscar la opción de superponer las grabaciones y se las mando a todos, para que las escuchen y vean en donde se equivocaron".